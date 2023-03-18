＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、122人感染

2023年3月18日 08時07分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は十七日、新たに百二十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万一千二十四人。七十代男性一人の死亡も発表し、累計死亡者数は千六十五人になった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

栃木の新着

記事一覧