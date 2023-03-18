【午前】７時５０分、官邸。５７分、犯罪対策閣僚会議。８時１６分、閣議。４３分、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部。５３分、ジャパンＳＤＧｓアワード表彰式。９時１分、ＳＤＧｓ推進円卓会議民間構成員の蟹江憲史慶応大教授らから提言書受け取り。１０分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１９分、滝沢内閣情報官。１０時１６分、教育未来創造会議。５３分、木原誠二官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田重夫、小野啓一両外務審議官、有馬裕南部アジア部長、神田真人財務官、水嶋智国土交通審議官。１１時１８分、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田、小野両外務審議官、市川恵一総合外交政策局長、有馬南部アジア部長。

【午後】０時３分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。１時、官邸。３時５０分、「文芸春秋」掲載用に岡藤正広伊藤忠商事会長最高経営責任者（ＣＥＯ）らとの対談。５時７分、車いすテニス男子元選手の国枝慎吾氏の国民栄誉賞表彰式。６時、記者会見。７時１７分、公邸。



関連キーワード 首相の一日