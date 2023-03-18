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死者の弔い、戦争が左右 館山で企画展 弥生時代から現在までの資料100点
「供養する人々」に焦点をあて、葬儀、盆行事、年忌供養など死者の弔いに関わる資料を紹介する企画...
3月18日
＜千葉＞公立高入試 採点ミス、98校933件 本来合格で不合格は6人
千葉県教委は十七日、先月の公立高校入試について、全百二十七校のうち７７％の九十八校で、計九百...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに249人感染、4人死亡
千葉県内で17日、新たに249人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で80〜90代以上の男女...
3月17日
千葉商大生が鎌ケ谷の活性化策調査 映像などで魅力紹介 「買い物難民」発生の課題も指摘
千葉商科大学（市川市）政策情報学部の学生が、千葉県鎌ケ谷市の活性化策を考える「鎌ケ谷プロモー...
「ごみ拾いクラブチーム ちばうみびと」が発足 浜辺の清掃、スポーツ選手と一緒に 積極的な参加を期待
千葉県内の浜辺清掃に、地域スポーツチームと触れ合うなどの楽しみの要素を織り交ぜたイベントを展...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに322人が感染、3人死亡
千葉県内で16日、新たに322人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で80〜90歳以上の男女...
3月16日