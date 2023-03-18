＜新型コロナ＞千葉県で289人が感染　死者の発表はゼロ、2022年11月以来

2023年3月18日 17時35分
　千葉県内で18日、新たに289人の新型コロナウイルス感染が発表された。死者の発表数がゼロだったのは昨年11月26日以来。新規クラスターもなかった。
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