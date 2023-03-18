＜新型コロナ＞茨城県で133人が感染、2人死亡

2023年3月18日 18時13分
　茨城県は18日、新型コロナウイルスに感染した2人の死亡を発表した。新規の感染者は133人。累計は死者1284人、感染者63万5566人になった。（加藤裕治）
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