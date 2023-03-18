関連キーワード
水戸市長選 大内氏が出馬表明 共産県委副委員長「東海第二廃炉目指す」
四月の統一地方選で行われる水戸市長選（四月十六日告示、二十三日投開票）に、元県議、元水戸市議...
3月18日
ひたちなか海浜鉄道延伸区間 工事施工、申請再延期へ
茨城県ひたちなか市を走るひたちなか海浜鉄道湊線（勝田−阿字ケ浦駅、一四・三キロ）の延伸を巡り、市と茨...
茨城県内唯一の夜間中学で初の卒業式 新たな目標を胸に巣立ち 常総市立水海道中学校の生徒ら
茨城県内唯一の夜間中学校、常総市立水海道中学校夜間学級から初めての卒業生が巣立った。生徒は学...
3月17日
偕楽園で19年台風で倒れた「左近の桜」再生する植樹式 佳子さま、苗木をお手植え
二〇一九年九月の台風１５号で倒れた偕楽園（水戸市）のヤマザクラ「左近の桜」を再生する植樹式が...
資源エネルギー庁が原発運転期間など説明 首長懇談会で東海村・山田修村長「住民へ説明責任を」
日本原子力発電東海第二原発（茨城県東海村）の立地・周辺六市村長でつくる原子力所在地域首長懇談...
＜新型コロナ＞茨城県で169人が感染、1人死亡
茨城県は16日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染は169人。累計では、死者...
3月16日