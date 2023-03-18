巨５―４日（１８日）　巨人の丸、２ランなど２安打

2023年3月18日 21時33分 （共同通信）
　１回、２ランを放った丸（８）を迎える巨人ナイン＝東京ドーム

　１回、２ランを放った丸（８）を迎える巨人ナイン＝東京ドーム

　巨人は丸が２ランを含む２安打を放って好調を維持。新加入のブリンソンも２安打と中堅での好守で存在感を発揮した。日本ハムは清宮がオープン戦４号となる２ランをマーク。上沢は５回４失点と仕上がりに不安を残した。

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