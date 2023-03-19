栃木県庁
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自動運転バスの実証実験 栃木県、25年度本格運行へ きょうからJR足利駅−東武足利市駅、周回ルート
栃木県が二〇二五年度の本格運行を目指す自動運転バスの実証実験が十八日から十日間、足利市のＪＲ...
3月18日
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、122人感染
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3月17日
「名草米のしょうが粥」足利市で発売 地元の食材を生かし 輝き大使の薮崎さん考案
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3月16日