＜新型コロナ＞栃木県で新たに113人が感染

2023年3月19日 07時55分
栃木県庁

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　栃木県は十八日、新たに百十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四十二万一千百三十七人。

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