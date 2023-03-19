関連キーワード
京葉線・幕張豊砂駅 開業 鉄道ファンらでにぎわう
１８日開業のＪＲ京葉線の新駅「幕張豊砂（とよすな）駅」（千葉市美浜区浜田）は、初日から多くの...
3月19日
＜センバツ甲子園＞開幕 専大松戸、夢舞台 初の行進
第９５回選抜高校野球大会が十八日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕した。開会式で、２年ぶり２度...
JR京葉線の新駅「幕張豊砂駅」開業 自然光の差し込む屋根 上り線は高架、下り線は地上の段違いホーム
JR京葉線の新駅「幕張豊砂（とよすな）駅」（千葉市美浜区）が18日開業した。海浜幕張、新習志野両駅の...
3月18日
＜新型コロナ＞千葉県で289人が感染 死者の発表はゼロ、2022年11月以来
千葉県内で18日、新たに289人の新型コロナウイルス感染が発表された。死者の発表数がゼロだっ...
死者の弔い、戦争が左右 館山で企画展 弥生時代から現在までの資料100点
「供養する人々」に焦点をあて、葬儀、盆行事、年忌供養など死者の弔いに関わる資料を紹介する企画...
＜千葉＞公立高入試 採点ミス、98校933件 本来合格で不合格は6人
千葉県教委は十七日、先月の公立高校入試について、全百二十七校のうち７７％の九十八校で、計九百...