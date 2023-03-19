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埼玉県議選の情勢（2）南13〜22区 南13区・立共現職に自公新人 南17区・現職、自民にくら替え
統一地方選前半戦の埼玉県議選が三十一日告示、四月九日投開票される。定数九三を争う全五十一選挙...
3月19日
小鹿野の温泉旅館 力士気分楽しめる「力士風呂」 当主は元幕内剣武
埼玉県小鹿野町の温泉旅館「宮本家」に、力士気分が味わえる貸し切りの「力士風呂」がお目見えした...
＜各駅停車＞高木仁三郎さんの視点
東日本大震災を取り扱った書籍や雑誌、関連地図や各種の資料類を整理していたら、小冊子「科学とのつき...
建築家・隈研吾さん登壇 30年後を展望した浦和駅周辺のまちづくりシンポ 「世界最先端の可能性も」
さいたま市が三十年後の浦和の街の姿を展望して本年度まとめた「浦和駅周辺まちづくりビジョン」の...
＜新型コロナ＞埼玉県で357人が新たに感染、2人死亡
埼玉県内で18日、新型コロナウイルスの新たな感染者357人と、70代と90代の男性2人の死亡...
3月18日
渋谷—新横浜駅が最速25分 新幹線へのアクセス便利に 相鉄・東急新横浜線が開業
相模鉄道と東急電鉄が相互乗り入れする「相鉄・東急新横浜線」が18日、開業した。相鉄・二俣川駅...