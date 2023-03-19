＜新型コロナ＞埼玉県で新たに260人感染、2人死亡

2023年3月19日 18時01分
　埼玉県内で19日、新型コロナウイルスの新たな感染者260人と、70代と100代の男性計2人の死亡が発表された。新規感染者は8日連続で前週の同一曜日を下回った。
　県は医療機関1カ所で、既に発生しているクラスター（感染者集団）が拡大したと発表した。
【関連記事】東京は新規感染者数が横ばいに　オミクロン派生型「XBB.1.5」の割合が増加＜コロナ1週間・3月11～17日＞

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

埼玉の新着

記事一覧