ＷＢＣ、準決勝先発は佐々木朗希　２１日のメキシコ戦、監督が発表

2023年3月20日 01時19分 （共同通信）
　ブルペンで投げる佐々木朗（手前）を見る大谷（奥右）とヌートバー＝マイアミ（共同）

　ブルペンで投げる佐々木朗（手前）を見る大谷（奥右）とヌートバー＝マイアミ（共同）

　【マイアミ共同】野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表の栗山英樹監督は１９日、メキシコと２０日（日本時間２１日）に対戦する準決勝の先発投手を佐々木朗希（ロッテ）と発表した。
　佐々木朗は東京ドームで行われた１１日の１次リーグのチェコ戦で先発して３回２／３を投げ、２安打１失点（自責点０）、８奪三振だった。

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