前田は４回５安打５失点　大リーグ、オープン戦

2023年3月20日 07時32分 （共同通信）
　ブレーブス戦に先発し、４回を５安打５失点で負け投手になったツインズ・前田＝フォートマイヤーズ（共同）

　ブレーブス戦に先発し、４回を５安打５失点で負け投手になったツインズ・前田＝フォートマイヤーズ（共同）

　▽ツインズ―ブレーブス（１９日・フォートマイヤーズ）
　ツインズの前田は先発して４回を５安打５失点、５三振２四球で負け投手になった。２本塁打を浴びた。試合は０―５だった。（共同）

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