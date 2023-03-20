＜新型コロナ＞栃木県で112人の感染確認

2023年3月20日 07時52分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は十九日、新たに百十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万一千二百四十九人。新たな死亡者とクラスター（感染者集団）の発表はなかった。

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