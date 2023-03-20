関連キーワード
反政府デモ写真集販売で実刑判決 香港、男女３人に禁錮５～１０月
【香港共同】香港の裁判所は２０日、２０１９年の反政府デモに関する写真集を制作、販売したとして、刑事罪...
3月20日
習近平中国国家主席がロシア到着 プーチン大統領とウクライナ情勢協議へ
中国の習近平（しゅうきんぺい）国家主席は20日、ロシアを公式訪問した。22日までの滞在期間中に、プー...
映像に「全ていんちき」叫ぶ声 プーチン氏のマリウポリ訪問時
【キーウ共同】ロシア独立系メディア「メドゥーザ」は２０日、ウクライナ東部ドネツク州の制圧地マリウポリ...
首相、インド太平洋へ官民９兆円 新計画を発表、ＯＤＡ拡充
【ニューデリー共同】岸田文雄首相は２０日（日本時間同）、インド・ニューデリーで講演し、「自由で開かれ...
習主席がロシア訪問、侵攻後初 ウクライナ「建設的役割果たす」
【北京、モスクワ共同】中国の習近平国家主席は２０日、ロシアの首都モスクワを公式訪問した。２２日まで３...
中国の臓器収奪ビジネスを告発 「知らなかったと曖昧な態度を取る時期は終わった」イーサン・ガットマンさん
＜この人＞ イーサン・ガットマンさん(64)
中国政府による「良心の囚人（無実の受刑...