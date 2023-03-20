【イスタンブール共同】トルコ災害緊急事態対策庁のセゼル長官は２０日、トルコ・シリア大地震のトルコ側の死者が５万人を超えたと述べた。アナトリア通信が報じた。シリア人権監視団（英国）の集計を合わせると、両国の死者は計５万６千人以上となった。

セゼル氏によると、トルコ側の負傷者は約１０万７千人となった。地震は２月６日にトルコ南部で発生し、両国に大きな被害が出た。



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