静岡県庁
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熱海土石流 盛り土からセシウム 静岡大が調査 原発事故後も造成か
静岡県熱海市伊豆山で二〇二一年七月に発生した土石流災害を巡り、崩落の起点となった盛り土の地層...
3月21日
熱海土石流 砂防ダムが逢初川上流に完成 住民帰還に向け準備前進
二〇二一年七月に静岡県熱海市伊豆山であった大規模土石流の被害を受け、国が逢初川上流に建設して...
富士市のほうじ茶 高校生が魅力PR 道の駅「富士川楽座」きょうまで
地元の高校生が静岡県富士市のほうじ茶をＰＲするイベント「ほうじ茶学園」が２１日まで、同市の道...
＜静岡イーストギャラリー＞風に溶ける 栄醤油醸造にて 丹羽菜々 内外へ感性拡げる
街道を風が吹き抜ける
その街道の醤油工場の黒壁
２００年を越え麹
色の帯をか...
3月19日
＜再発見！伊豆学講座＞パン祖・江川英龍 「兵糧食」へ試行錯誤
昭和五十七（一九八二）年三月、パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が四月十二日を「パ...
沼津駅周辺 高架化、二審も静岡県勝訴 東京高裁、元地権者らの請求棄却
ＪＲ沼津駅周辺の鉄道高架化事業を巡り、新貨物駅用地の元地権者らが国と静岡県、県収用委員会に事業認可の...
3月18日