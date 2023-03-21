＜新型コロナ＞静岡県で20日の新規感染102人

2023年3月21日 07時13分
静岡県庁

静岡県庁

　静岡県内では二十日、新たに百二人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。
　十八日は百六十九人の新規感染と二人の死亡、十九日は百四十五人の新規感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。

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