＜新型コロナ＞千葉県で新たに178人感染、4人死亡

2023年3月22日 17時00分
　千葉県内では22日、新型コロナウイルスに178人が感染し、70〜80代の男性4人が死亡したと発表された。新規クラスターは市川市の医療機関など計2件が認定された。
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