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母子に与えた影響深刻 トルコ・シリア大地震の被災地支援 松戸市立総合医療センター医師2人が活動報告
トルコ・シリア大地震の被災地支援で、日本の国際緊急援助隊・医療チームの一員として、千葉県松戸...
3月22日
「城郭型集落」篠本城を紹介 出土品や地形のジオラマ展示 横芝光町立図書館
千葉県横芝光町にある中世の城郭遺構を紹介する企画展「篠本（ささもと）城跡−よみがえる東総の城...
浦安PR大使に巨人・阿部さんら4人 市、知名度向上へ初の委嘱
千葉県浦安市の知名度向上などのため、市は初の「ＰＲ大使」をスポーツなどで活躍する市内出身や在...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに348人が感染、死者の発表はなし
千葉県内では21日、新型コロナウイルスに348人が感染したと発表された。死者や新規クラスター...
3月21日
基礎から財政学んだ富津市の団体が「白書」 14年の市破綻騒動きっかけ 25日に報告会
千葉県富津市の市民グループが市の財政について学んだ成果をまとめた「富津市民財政白書」＝写真＝...
成田空港ターミナル集約 「第2」南側を候補地に 有識者会議が月内にも中間報告
成田空港の今後の在り方を検討する有識者会議が東京都内で開かれ、成田国際空港会社（ＮＡＡ）は現...