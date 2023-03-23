栃木県庁
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国土交通省が二十二日発表した公示地価（一月一日現在）で、栃木県の全用途変動率は三十一年連続で...
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統一地方選前半戦で行われる栃木県議選は三十一日の告示まであと十日となった。投開票は四月九日に行われる...
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＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、35人感染
栃木県は二十日、新たに三十五人の新型コロナウイルス感染と、七十代の男性患者二人の死亡を発表した。
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