＜新型コロナ＞栃木県で新たに80人感染

2023年3月23日 08時00分
栃木県庁

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　栃木県は二十二日、新たに八十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万一千五百三十五人になった。

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