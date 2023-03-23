群馬県は二十二日、新たに六十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて七十二人減。七十代男性一人の死亡報告があった。累計感染者は四十三万九千三百六十人、死者は計千九十人。新たな集団感染の判明はなかった。



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