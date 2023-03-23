＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、64人感染　

2023年3月23日 08時00分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は二十二日、新たに六十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて七十二人減。七十代男性一人の死亡報告があった。累計感染者は四十三万九千三百六十人、死者は計千九十人。新たな集団感染の判明はなかった。

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