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自治体の子ども医療費無料化促進 政府、少子化対策重視へ転換
政府は、自治体が独自に実施している子どもの医療費助成の財政負担を軽減する方針を固めた。関係者が２３日...
3月23日
恵泉女学園大が閉校へ ２４年度の学生募集停止
学校法人「恵泉女学園」は２３日までに、東京都多摩市で運営する恵泉女学園大と同大学院について、閉校に向...
パーティション「今後も活用可」 専門家、コロナ飛沫対策に有効
厚生労働省に新型コロナウイルス対策を助言する専門家組織は２３日の会合で、アクリルなどでできたパーティ...
浅田真央さん、辻井伸行さん共演 一夜限りの「愛の夢」
フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー冬季五輪銀メダリストの浅田真央さんが２３日、座長を務め...
巨大地震災害ごみ２７１７万トン 日本海溝・千島海溝、震災上回る
環境省は２３日、北海道から東北地方の太平洋沖にある日本海溝・千島海溝沿いで巨大地震が起きた場合、災害...
神奈川知事選告示 現職の「多選」 有権者はどう見ているのか…
全国9道府県知事選が23日に告示され、統一地方選が幕を開けた。このうち4県では現職が「多選」の目安と...