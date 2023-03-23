国内で新型コロナ感染８８０８人　４８人死亡、重症者７３人

2023年3月23日 20時08分 （共同通信）
　国内で２３日、新たに８８０８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京９０８人、大阪５３８人、愛知５２７人など。死者は大阪と兵庫で各６人、神奈川で４人など４８人が報告された。
　厚生労働省によると重症者は７３人だった。
　高知で過去に公表した感染者の取り下げがあった。

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