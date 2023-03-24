群馬県は二十三日、新たに百三十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて十五人減。七十代男性二人の死亡報告があった。累計感染者は四十三万九千四百九十一人、死者は計千九十二人。新たな集団感染の判明はなかった。



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