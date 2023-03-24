＜新型コロナ＞栃木県で新たに151人感染　

2023年3月24日 07時55分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十三日、新たに百五十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万一千六百八十六人。
　県によると、小山市の医療機関で十二人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

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