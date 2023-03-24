茨城県庁
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東海再処理施設 ガラス固化 完了時期 28年度から見直しへ 新溶融炉を報道陣に公開
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＜新型コロナ＞茨城県で新たに55人感染、2人死亡
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3月23日
＜突撃イバラキ＞アジア人たちの楽園 常総の亀仙人街
「常総市（茨城県）に亀仙人街って所があるそうだ」。今月上旬に茨城に赴任して早々、上司から聞い...
茨城県公示地価 つくば市竹園 1位続く 高まる土地需要、下落から31年ぶり
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子どもミュージカルスクール10期生 10年の集大成に 冒険ファンタジー「雪のプリンセス」 25、26日 水戸芸術館で公演
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