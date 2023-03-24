＜新型コロナ＞茨城県で新たに160人感染、1人死亡

2023年3月24日 21時01分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は24日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染は160人。累計では、死者1291人、感染者63万6152人になった。（竹島勇）
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