ＮＹ円、１３０円台後半

2023年3月25日 06時33分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比０９銭円高ドル安の１ドル＝１３０円６９～７９銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０７５７～６７ドル、１４０円６５～７５銭。
　朝方は、金融システムへの不安から円高ドル安が進んだ欧州市場の流れを引き継ぎ、ドル売り円買いが先行した。その後は米長期金利が上昇し、ドルを買い戻す動きも出た。

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