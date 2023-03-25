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ＮＹ株続伸、１３２ドル高 金融システムへの懸念後退
【ニューヨーク共同】２４日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前日比１３２・２８ド...
3月25日
三重・志摩の自然、食、特産物…魅力を発信します 市や地元金融機関などと中日新聞社が協定締結
東京新聞を発行する中日新聞社は24日、三重県志摩市や同県の金融機関などと「観光振興と地域活性化推進に...
闘病中もおしゃれでいたい…女性の悩みを下着で解決 生理の不安にも 「三恵」東京都世田谷区
＜東京・首都圏 光る中小企業〜しんきん優良企業＞
「価格競争では大手に太刀打ちでき...
金融主導で欧州株が大幅安 ドイツ銀、一時１５％弱下落
【ロンドン共同】２４日の欧州株式市場は大幅下落した。根強い信用不安から金融株が売られ、相場全体を押し...
サンマ漁船減か操業期間制限 国際合意、日本提案が反映
サンマの資源管理を話し合う国際会議、北太平洋漁業委員会の年次会合は２４日、参加する９カ国・地域の総漁...
サンマ漁獲枠２５％削減で合意 歴史的不漁、２５万トン以内
日本や中国、台湾など９カ国・地域がサンマなどの資源管理を話し合う北太平洋漁業委員会の年次会合は２４日...