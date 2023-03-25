ツインズ前田は５回３安打２失点　ヤンキース戦２番手、勝利投手

2023年3月25日 07時18分 （共同通信）
　ヤンキース戦の４回から登板し、５回を３安打２失点で勝利投手になったツインズ・前田＝タンパ（共同）

　ヤンキース戦の４回から登板し、５回を３安打２失点で勝利投手になったツインズ・前田＝タンパ（共同）

　▽ヤンキース―ツインズ（２４日・タンパ）
　ツインズの前田は四回から２番手で登板し、５回を３安打２失点で勝利投手になった。５三振、３四球だった。試合は６―４。（共同）

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