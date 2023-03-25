ツインズ前田が開幕ローテ入り　手術から復帰、５番手で

2023年3月25日 07時27分 （共同通信）
　ツインズ・前田

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　【タンパ（米フロリダ州）共同】米大リーグ、ツインズのバルデリ監督は２４日、右肘手術から復帰した前田健太が開幕ローテーション入りし、５番手として４月４日の敵地でのマーリンズ戦で先発を予定していることを明らかにした。
　メジャー通算５９勝の前田は２０２１年９月に右肘靱帯の再建手術を受け、昨季は登板なしに終わった。今オープン戦では５試合に投げ、防御率４・９１。

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