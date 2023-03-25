＜新型コロナ＞群馬県で新たに114人感染

2023年3月25日 07時50分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は二十四日、新たに百十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて十八人増。累計感染者は四十三万九千六百五人。新たな死者と集団感染の報告はなかった。

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