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菊池雄星が開幕ローテ入り 昨季は中継ぎに転換、Ｂジェイズ
【ニューヨーク共同】米大リーグ、ブルージェイズのシュナイダー監督が菊池雄星の開幕ローテーション入りを...
3月25日
ツインズ前田が開幕ローテ入り 手術から復帰、５番手で
【タンパ（米フロリダ州）共同】米大リーグ、ツインズのバルデリ監督は２４日、右肘手術から復帰した前田健...
ツインズ前田は５回３安打２失点 ヤンキース戦２番手、勝利投手
▽ヤンキース―ツインズ（２４日・タンパ）
ツインズの前田は四回から２番手で登板し、５回を３安打２...
ジャンプ伊藤、逆転で今季２勝目 Ｗ杯女子最終戦、高梨は１１位
【ラハティ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子は２４日、フィ...
ドイツと２―２で分ける サッカーＵ―２２日本代表
【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーのＵ―２２（２２歳以下）日本代表は２４日、ドイツのフランクフ...
開幕投手、日本勢は大谷だけ メジャー各球団が発表
【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は２４日、３０球団で３０日（日本時間３１日）に一斉に始まる公式戦初...