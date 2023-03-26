＜新型コロナ＞栃木県で新たに147人感染

2023年3月26日 07時50分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十五日、新たに百四十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四十二万一千九百七十八人。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

栃木の新着

記事一覧