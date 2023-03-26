＜新型コロナ＞群馬県で新たに139人感染

2023年3月26日 07時51分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は二十五日、新たに百三十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて二人増。累計感染者は四十三万九千七百四十四人。新たな死者と集団感染の報告はなかった。

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