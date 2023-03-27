栃木県庁
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「息子らが学校にいた証し」 名前入りプレートに思いを刻み 雨の中 雪崩事故追悼式
那須雪崩事故の遺族・被害者の会と栃木県教育委員会、県高校体育連盟による合同の追悼式は二十六日...
3月27日
8人の生きた証、プレートに刻む 那須雪崩事故から6年を前に、犠牲者が在籍の高校で追悼式
栃木県那須町で登山講習会中の県立大田原高校（大田原市）の山岳部員7人と教諭1人が死亡した雪崩事故から...
3月26日
栃木県教委が人事、発表 公立小中2894人異動
栃木県教委は二十五日、二〇二三年度の公立小中学校と義務教育学校の教職員定期人事異動（四月一日付）を発...
日本のゴーギャン・田中一村の最高傑作「アダンの海辺」市内で20年ぶり公開 栃木市立美術館で企画展
栃木市立美術館の開館記念展「明日（あした）につなぐ物語」（東京新聞宇都宮支局など後援）が四月...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに147人感染
栃木県は二十五日、新たに百四十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四...
東電PGが那須塩原市内でフィールド実証へ 再エネの余剰電力 有効活用法を探る
東電パワーグリッド（ＰＧ・東京）は、再生可能エネルギーの拡大で課題となる余剰電力を有効活用す...
3月25日