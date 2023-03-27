＜新型コロナ＞栃木県で新たに84人が感染

2023年3月27日 07時18分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十六日、新たに八十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四十二万二千六十二人。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

栃木の新着

記事一覧