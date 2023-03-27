＜新型コロナ＞群馬県で76人の感染を確認

2023年3月27日 07時19分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は二十六日、新たに七十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前に比べて四十三人減った。累計感染者は四十三万九千八百二十人。

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