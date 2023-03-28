栃木県庁
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「学校教育充実に」 那須信組など那須塩原市に寄付
那須信用組合（栃木県那須塩原市）など五団体が、学校教育充実のため、二十六万五千円を市に寄付した。市は...
3月28日
「息子らが学校にいた証し」 名前入りプレートに思いを刻み 雨の中 雪崩事故追悼式
那須雪崩事故の遺族・被害者の会と栃木県教育委員会、県高校体育連盟による合同の追悼式は二十六日...
3月27日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに84人が感染
栃木県は二十六日、新たに八十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四十...
8人の生きた証、プレートに刻む 那須雪崩事故から6年を前に、犠牲者が在籍の高校で追悼式
栃木県那須町で登山講習会中の県立大田原高校（大田原市）の山岳部員7人と教諭1人が死亡した雪崩事故から...
3月26日
栃木県教委が人事、発表 公立小中2894人異動
栃木県教委は二十五日、二〇二三年度の公立小中学校と義務教育学校の教職員定期人事異動（四月一日付）を発...
日本のゴーギャン・田中一村の最高傑作「アダンの海辺」市内で20年ぶり公開 栃木市立美術館で企画展
栃木市立美術館の開館記念展「明日（あした）につなぐ物語」（東京新聞宇都宮支局など後援）が四月...