＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、40人感染

2023年3月28日 08時02分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十七日、新たに四十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万二千百二人。八十歳以上の男性二人の死亡も発表し、累計死亡者数は千七十人になった。

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