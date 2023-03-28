群馬県高崎市とＪＲ東日本は二十七日、公共交通を軸とした都市の持続的発展に関する連携協定を結んだ。連携事業の第一弾として、信越線北高崎−群馬八幡間の豊岡新駅（仮称）設置を決め、同日付で新駅設置の基本協定も締結した。二〇二六年度内の開業を目指す。

新駅は市が整備費を負担する請願駅で、北高崎駅から二・六キロ、群馬八幡駅から一・四キロの地点（同市中豊岡、下豊岡町）に設置する。烏川を挟んで約一キロ北に高崎経済大があり、工業団地や住宅団地も近い。無人駅でホームは二面二線六両対応（延長百二十五メートル）。駅前広場にパークアンドライド駐車場を整備する。市の試算では一日当たり千六百人の乗車を見込む。

市は新駅へのアクセス向上や周辺道路の渋滞緩和を目的に、国道１８号から新駅を経由して県道あら町下室田線の高経大付近までを結ぶ新設道路を計画。道路の新駅から北側区間について、烏川を渡る豊岡経大大橋（仮称）を含めて先行して整備する方針だ。

新駅を巡り、市は一八年度に需要予測を調査。二一年度にＪＲ東日本と概略設計に関する協定を結んで鉄道整備の規模などを検討し、二二年度に駅前広場の詳細設計や駅施設概略設計を実施。二三年度予算に同広場整備工事など計一億七千六百万円を計上した。

市都市計画課は「通勤、通学利用の他、高齢者ら『交通弱者』の利便性向上を図る」としている。

連携協定ではこの他、次世代移動サービスの構築や駅のバリアフリー化、観光振興などへの取り組みを掲げている。（石井宏昌）



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