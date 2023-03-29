＜新型コロナ＞栃木県で139人の感染確認

2023年3月29日 07時15分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十八日、新たに百三十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万二千二百四十一人。
　県によると、宇都宮市の高齢者施設で十人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

栃木の新着

記事一覧