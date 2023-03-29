【午前】６時７分、公邸で磯崎仁彦官房副長官。７時３９分、官邸。４５分、磯崎官房副長官。８時１７分、閣議。３４分、磯崎官房副長官。５２分、国会。５８分、鈴木俊一財務相。９時５分、参院予算委員会。

【午後】０時４７分、官邸。１時７分、高木陽介公明党政調会長らから少子化対策に関する提言書受け取り。５４分、国会。２時１分、参院本会議。３時３５分、参院の尾辻秀久、長浜博行正副議長、石井準一議院運営委員長、与野党各会派にあいさつ回り。鈴木財務相、松野博一、磯崎正副官房長官、自民党の野上浩太郎、公明党の横山信一両参院国対委員長同行。５９分、官邸。４時３分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長、河辺賢裕北米局長。３５分、赤松健自民党参院議員による先進７カ国（Ｇ７）首脳似顔絵パネルの贈呈。４４分、「北方領土を考える」高校生弁論大会受賞者の松崎莉里香さんらの表敬。５時、滝沢裕昭内閣情報官。７分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。１３分、滝沢内閣情報官。３８分、子ども政策強化に関する関係府省会議。６時４０分、報道各社のインタビュー。５３分、公邸。



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