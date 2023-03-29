広陵は二回に小林、只石の連打を皮切りに、真鍋の中越え二塁打を含む６長短打を集めて６得点した。真鍋は鋭いスイングで四回に適時二塁打し、計３安打２打点。左腕の倉重は内外角に投げ分け、七回途中を５安打２失点と好投した。

専大松戸は二回に３連打などで先制したが、追加点は吉田の本塁打のみ。エース平野が序盤につかまり、継投も遅れた。



関連キーワード スポーツ