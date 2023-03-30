＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、133人感染　

2023年3月30日 07時59分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十九日、新たに百三十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万二千三百七十四人。七十歳男性と八十歳以上の女性の計二人の死亡も発表し、累計死亡者数は千七十二人になった。

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