＜新型コロナ＞群馬県で110人の感染確認

2023年3月30日 08時04分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は二十九日、新たに百十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて四十六人増。累計感染者は四十四万百三人。新たな死亡者と集団感染の報告はなかった。

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