＜新型コロナ＞千葉県で新たに308人感染、3人死亡

2023年3月30日 16時27分
　千葉県内では30日、新たに308人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で90代以上の男女3人が死亡したと発表された。新規クラスターはなかった。
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