関連キーワード
＜センバツ甲子園＞専大松戸4強ならず ナイン、夏へ飛躍誓う
甲子園球場で開かれている第９５回選抜高校野球大会で二十九日、専大松戸（千葉）は準々決勝で広陵...
3月30日
館山に有害鳥獣の焼却施設 食用以外のイノシシなど、埋める作業負担を軽減
有害鳥獣対策の負担軽減のために、千葉県館山市が同市出野尾（いでのお）に建設を進めてきた捕獲鳥...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに349人感染、2人死亡
千葉県は29日、新たに349人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で70〜80代の男女2人が...
3月29日
千葉県議選31日告示 約140人が出馬準備 15選挙区が無投票の可能性 4月9日投開票
千葉県議選が三月三十一日に告示、四月九日に投開票される。条例改正による区割り変更で選挙区数は一減の四...
勝浦への移住促進へ「人づくり」 敬愛大、千葉敬愛短大と市が包括連携協定締結
敬愛大と千葉敬愛短期大は、勝浦市と包括連携協定を結んだ。両校が幼児や小学校教育の人材養成で実...
南房総・富浦の民話 「竜王の子の約束」アニメ完成
千葉県南房総市の富浦地区に伝わる民話「竜王の子の約束」のアニメが完成し、市役所でお披露目され...