千葉県議選（定数九五、四十一選挙区）と千葉市議選（定数五〇、六選挙区）が三十一日に告示される。いずれも投開票日は四月九日で、統一地方選の前半戦が県内でもスタート。県議選に続き市議選の情勢を紹介する。（中谷秀樹）

今回の市議選から「一票の格差」の是正が目的で、中央区と緑区の定数が一増、花見川区と若葉区が一減となる。三十日現在、六選挙区で計六十六人が出馬の動きを見せ、いずれも選挙戦になる見込み。

最大の激戦区は中央区で定数一一に対し、現職九人、元職一人、新人五人の計十五人が立候補の準備を進める。主要政党がそれぞれ公認候補を立て、自民は現職四人が議席死守を目指すほか、党本部推薦を受けた無所属新人も初当選を狙う。立民は現職と元職で二議席を目指す。公明の現職二人は連続当選、共産は新人擁立で一議席維持を目論む。日本維新の会、政治家女子４８党、市民ネットも新人候補を擁立する。

美浜区（定数八）は十二人、緑区（同七）は九人、花見川区（同九）、稲毛区（同八）、若葉区（同七）はそれぞれ十人が立候補の動きを見せている。

出馬予定者全体の内訳は現職三十九人、元職三人、新人二十四人。公認の政党別内訳は自民十五人、立民十人、維新五人、公明八人、共産七人、政女一人、参政一人、市民ネット三人、諸派一人、無所属十五人。前回の市議選で十八人当選の自民が市議会最大勢力を維持するか、他会派が勢力を伸ばすかが注目される。

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県選挙管理委員会は三十日、県内の選挙人名簿登録者数を五百二十七万六百四十四人（同日現在）と発表した。前回比で二万一千九百九十人増えた。

