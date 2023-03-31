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66人が出馬準備 千葉市議選31日告示
千葉県議選（定数九五、四十一選挙区）と千葉市議選（定数五〇、六選挙区）が三十一日に告示される。いずれ...
3月31日
市街地ギャラリー楽しんで！ 千葉県旭市で4月1日から芸術祭 18カ所に東総ゆかりの芸術家作品
東総にゆかりの絵画や造形などのアーティストが、千葉県旭市の中心市街地や飯岡地区の十八カ所を展...
マスク取り、集大成のステージ 幕張総合高合唱団 3年生「コロナも思い出の一つ」
千葉県立幕張総合高校合唱団の今年の卒業生を送る「第二十七回定期演奏会」が二十九日、千葉市中央...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに308人感染、3人死亡
千葉県内では30日、新たに308人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で90代以上の男女3人...
3月30日
＜センバツ甲子園＞専大松戸4強ならず ナイン、夏へ飛躍誓う
甲子園球場で開かれている第９５回選抜高校野球大会で二十九日、専大松戸（千葉）は準々決勝で広陵...
館山に有害鳥獣の焼却施設 食用以外のイノシシなど、埋める作業負担を軽減
有害鳥獣対策の負担軽減のために、千葉県館山市が同市出野尾（いでのお）に建設を進めてきた捕獲鳥...