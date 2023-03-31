＜新型コロナ＞千葉県で247人感染、3人死亡

2023年3月31日 18時07分
　千葉県は31日、新型コロナウイルスに247人が感染し、3人が死亡したと発表した。新規クラスター（感染者集団）は発生しなかった。
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