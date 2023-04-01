【午前】８時２分、官邸。３分、松本剛明総務相、斎藤健法相、林芳正外相、鈴木俊一財務相、永岡桂子文部科学相、加藤勝信厚生労働相、野村哲郎農相、西村康稔経済産業相、斉藤鉄夫国土交通相、西村明宏環境相、浜田靖一防衛相、松野博一官房長官、河野太郎デジタル相、渡辺博道復興相、谷公一国家公安委員長、小倉将信少子化対策担当相、高市早苗経済安全保障担当相、岡田直樹地方創生担当相。４６分、観光立国推進閣僚会議。９時２分、閣議。１７分、物流の革新に関する関係閣僚会議。４０分、デジタル田園都市国家構想実現会議。１０時４１分、栗生俊一官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。１１時２７分、国家公務員合同初任研修向けの訓示の収録。

【午後】２時２０分、国家安全保障会議。３２分、浜田防衛相、増田防衛省防衛政策局長。３時３分、国場幸之助自民党衆院議員。３０分、国際文化会館グローバル・カウンシルの船橋洋一チェアマンら。市川外務省総合外交政策局長同席。４時４分、小倉将信こども政策担当相、後藤茂之経済再生担当相、山崎史郎内閣官房参与、渡辺由美子内閣官房こども家庭庁設立準備室長。３１分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。４３分、滝沢内閣情報官。５時２分、行政改革推進会議。３１分、萩生田光一自民党政調会長。６時３８分、欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長と電話会談。７時１０分、報道各社のインタビュー。１６分、公邸。



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