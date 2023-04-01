栃木県庁

栃木県は三十一日、新たに百二十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万二千六百十一人。五十代女性一人、八十歳以上の女性二人の計三人の死亡も発表し、累計死亡者数は千七十五人になった。

県によると、那須烏山市の高齢者施設で十九人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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