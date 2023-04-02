＜新型コロナ＞栃木県で新たに143人感染　

2023年4月2日 07時45分
栃木県庁

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　栃木県は一日、新たに百四十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四十二万二千七百五十四人。

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