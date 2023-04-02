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＜未来は変わる ちばのSDGs＞銚子市ゼロカーボンビジョン 再エネ 2030年に倍増へ 50年までの実現目指す
千葉県銚子市は、温室効果ガスの二酸化炭素（ＣＯ２）の発生を抑えるための取り組みを「市ゼロカー...
4月2日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに359人感染、1人死亡
千葉県内では1日、新型コロナウイルスに359人が感染し、80代の女性1人が死亡したと発表され...
4月1日
千葉県議選に137人、千葉市議選66人 告示 福祉や子育て、論戦火ぶた
千葉県議選（定数九五、四十一選挙区）と千葉市議選（定数五〇、六選挙区）が三十一日告示され、統一地方選...
ジェッツ、天皇杯Vを船橋市長に報告 Bリーグ制覇で「念願のパレードを」
プロバスケットボール男子Ｂリーグ・千葉ジェッツふなばしが、今季の天皇杯で優勝し、田村征也社長...
＜新型コロナ＞千葉県で247人感染、3人死亡
千葉県は31日、新型コロナウイルスに247人が感染し、3人が死亡したと発表した。新規クラスタ...
3月31日
66人が出馬準備 千葉市議選31日告示
千葉県議選（定数九五、四十一選挙区）と千葉市議選（定数五〇、六選挙区）が三十一日に告示される。いずれ...