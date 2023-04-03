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＜記者だより＞一人じゃない
千葉市若葉区の「ＴＳＵＧＡｎｏわこども食堂」代表で、区内の小学校のＰＴＡ会長を務めていた田中照美さん...
4月3日
流山子どもミュージカル20周年 稽古に熱 5月14日「桃太郎！」上演
東葛地域の小中学生・高校生が所属する流山子どもミュージカルの第１９回公演「桃太郎！」が５月１...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに270人が感染
千葉県は2日、新型コロナウイルスに270人が感染したと発表した。死者はおらず、新規クラスター...
4月2日
＜未来は変わる ちばのSDGs＞銚子市ゼロカーボンビジョン 再エネ 2030年に倍増へ 50年までの実現目指す
千葉県銚子市は、温室効果ガスの二酸化炭素（ＣＯ２）の発生を抑えるための取り組みを「市ゼロカー...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに359人感染、1人死亡
千葉県内では1日、新型コロナウイルスに359人が感染し、80代の女性1人が死亡したと発表され...
4月1日
千葉県議選に137人、千葉市議選66人 告示 福祉や子育て、論戦火ぶた
千葉県議選（定数九五、四十一選挙区）と千葉市議選（定数五〇、六選挙区）が三十一日告示され、統一地方選...