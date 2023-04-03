＜新型コロナ＞千葉県で110人が感染、死者の発表はゼロ

2023年4月3日 17時17分
　千葉県内では3日、新型コロナウイルスに110人が感染したと発表された。死者とクラスターの発表はなかった。
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