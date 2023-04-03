国内で３日、新たに３１００人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は東京４２０人、神奈川２７４人、大阪１５９人など。死者は長野で３人など計１６人の報告があった。

厚生労働省によると、全国の重症者は５０人で、前日から２人減少した。



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