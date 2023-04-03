新型コロナ、国内３１００人感染　死者１６人、重症５０人

2023年4月3日 19時35分 （共同通信）
　国内で３日、新たに３１００人の新型コロナウイルス感染者が確認された。内訳は東京４２０人、神奈川２７４人、大阪１５９人など。死者は長野で３人など計１６人の報告があった。
　厚生労働省によると、全国の重症者は５０人で、前日から２人減少した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧