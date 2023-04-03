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警察官を装って高齢者に電話し、「特殊詐欺の犯人を逮捕するため、だまされたふりをして金を渡して」と持ち...
4月3日
北海道沖でミンククジラ漁始まる １カ月早く商業捕鯨、２頭捕獲
北海道のオホーツク海沖で３日、小型捕鯨船によるミンククジラ漁が始まり、計２頭を捕獲した。日本小型捕鯨...
国交省ＯＢ、施設会社副社長辞任 空港権限ちらつかせポスト要求
元国土交通省事務次官の本田勝氏（６９）が人事に介入した民間企業「空港施設」は３日、元国交省東京航空局...
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２０１１年に５人が死亡した「焼肉酒家えびす」の生肉集団食中毒事件で、運営会社「フーズ・フォーラス」が...
コロナ水際、５月８日終了 新感染症監視へ任意検査
政府は３日、新型コロナウイルス感染症を巡り、５月８日に現行の水際措置を終了すると発表した。新型コロナ...
外環道トンネル工事の全面差し止めを 住民側が最高裁に特別抗告
東京外郭環状道路（外環道）の建設ルート周辺住民らが地下トンネル工事の差し止めを求めた仮処分申し立てで...