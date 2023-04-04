＜新型コロナ＞栃木県で新たに53人が感染

2023年4月4日 07時50分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は三日、新たに五十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万二千九百二十七人。
　県によると、宇都宮市の高齢者施設で八人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

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