＜新型コロナ＞栃木県で新たに181人感染

2023年4月5日 07時49分
栃木県庁

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　栃木県は四日、新たに百八十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四十二万三千百八人。

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