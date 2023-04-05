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千葉県は5日、新たに441人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。感染者の死亡発表はなか...
4月5日
「川口が大好きだと叫んでみませんか」が条例に...それって必要？各地に広がる背景とは
埼玉県川口市で今月、妙な条例が施行された。「大きな声で川口が大好きだと叫んでみませんか川口プ...
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茨城県は4日、新たに34人の新型コロナウイルス感染を発表した。感染者の累計は63万7370人...
沼津プロレス 地域貢献 再始動へ 沼津市職員・伊東さん ベンチプレス選手権V報告
地域密着を掲げる「沼津プロレス」のエース選手で、静岡県沼津市職員の「駿河永悟」こと伊東永悟さ...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに125人感染
静岡県内では四日、新たに百二十五人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。
上信電鉄に経営支援 沿線自治体と群馬県 5年間で18億円超
上信電鉄の沿線五市町村と群馬県でつくる上信電鉄沿線市町村連絡協議会は、厳しい経営状況が続く同電鉄を支...