＜新型コロナ＞神奈川県で新たに595人感染、死者の発表なし

2023年4月5日 16時55分
　　神奈川県は5日、新たに595人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。県内の死亡者の発表はなかった。
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