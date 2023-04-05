＜新型コロナ＞埼玉県で新たに394人感染、2人死亡

2023年4月5日 18時00分
　埼玉県内で5日、新型コロナウイルスの新たな感染者394人と、80〜90代の男女2人の死亡が発表された。新規感染者数が前の週の同じ曜日を上回るのは2日連続。
　県は高齢者施設1カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
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