埼玉県内で5日、新型コロナウイルスの新たな感染者394人と、80〜90代の男女2人の死亡が発表された。新規感染者数が前の週の同じ曜日を上回るのは2日連続。

県は高齢者施設1カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。

関連キーワード 主要ニュース

新型コロナ

埼玉