＜新型コロナ＞栃木県で新たに168人感染

2023年4月6日 07時51分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は五日、新たに百六十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は四十二万三千二百七十六人。
　県によると、鹿沼市の医療機関で六人、小山市の高齢者施設で六人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

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